Cajuste all'Ipswich Town: ecco in quale caso scatterà l'obbligo di riscatto

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola di Repubblica conferma quanto vi raccontavamo ieri del riscatto di Cajuste, legato alla promozione in Premier League dell'Ipswich Town:

"Definite ufficialmente, intanto, due cessioni: Giovanni Simeone è del Torino (e il Napoli incasserà 7 milioni di euro) e ha già raggiunto i suoi nuovi compagni, lo svedese Jens Cajuste ha sciolto le riserve sulla prossima destinazione. Il centrocampista ha deciso di tornare all’Ipswich Town. La formula è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, in caso di promozione degli inglesi in Premier League".