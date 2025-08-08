Cajuste all'Ipswich Town: ecco in quale caso scatterà l'obbligo di riscatto

Calcio Mercato  
Cajuste all'Ipswich Town: ecco in quale caso scatterà l'obbligo di riscatto

Calciomercato Napoli, cessione Cajuste: il riscatto dell'Ipswich Town scatterà in caso di promozione in Premier League

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola di Repubblica conferma quanto vi raccontavamo ieri del riscatto di Cajuste, legato alla promozione in Premier League dell'Ipswich Town:

"Definite ufficialmente, intanto, due cessioni: Giovanni Simeone è del Torino (e il Napoli incasserà 7 milioni di euro) e ha già raggiunto i suoi nuovi compagni, lo svedese Jens Cajuste ha sciolto le riserve sulla prossima destinazione. Il centrocampista ha deciso di tornare all’Ipswich Town. La formula è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, in caso di promozione degli inglesi in Premier League".

Cajuste all'Ipswich Town
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top