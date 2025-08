Sky - Napoli, è Kevin la ciliegina sulla torta! Arriverà a fine mercato solo se...

Calciomercato Napoli - Novità per quanto riguarda il mercato azzurro da Sky Sport 24. Nel corso dello speciale mercato di questa sera, Luca Marchetti ha fatto il nome di Kevin per l'attacco:

"Il Napoli, se acquista i due terzini, è a posto per la costruzione della squadra. L'arrivo di Gutierrez sposta Spinazzola davanti. Se dovessero incastrarsi ancora delle uscite - prima su tutti Raspadori - il Napoli potrebbe permettersi la ciliegina sulla torta: Kevin è l'obiettivo. Un brasiliano, giovane, classe 2003, dello Shakhtar. Se il Napoli dovesse liberare un posto in lista, che oggi di fatto è occupato da Raspadori, Kevin potrebbe essere l'ultimo colpo da fine mercato".

E sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, si legge:

"Il Napoli vuole rinforzare il suo centrocampo e la corsia di sinistra con, potenzialmente, un regalo che potrebbe arrivare negli ultimi giorni (legato però alle uscite, soprattutto quella di Raspadori che si rivela necessaria per liberare un posto in lista).

C’è attenzione, nel caso in cui dovesse esserci lo spazio necessario, per un ritorno di fiamma di Kevin dello Shakhtar, attaccante esterno classe 2003 che ha una valutazione di 35 milioni. A centrocampo, come ribadito nei giorni scorsi, ci sono Miretti e Musah per il quale sono stati ripresi i contatti. Il secondo è molto apprezzato da Allegri. Lo scenario, dunque, è cambiato rispetto a due mesi fa".