Ultim'ora SKY: si avvicina Juanlu al Napoli! L'affare si farà con o senza rilancio

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie da Sky Sport: ci sono novitÃ importanti che riguardano la trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez.

Nonostante ieri gli spagnoli abbiano rigettato l'offerta del Napoli, oggi Sky annuncia: "Si avvicina anche Juanlu Sanchez". D'altronde il Napoli ha giÃ ottenuto il sÃ¬ del calciatore e forte della volontÃ di Juanlu il club partenopeo non ha ancora rilanciato l'offerta al Siviglia, sperando che il giocatore convinca la sua societÃ a lasciarlo partire.

In ogni cas, Sky Sport assicura: "L'affare Ã¨ destinato a chiudersi anche se gli azzurri saranno costretti a modificare leggermente le condizioni d'acquisto per arrivare all'ok da parte del club spagnolo".