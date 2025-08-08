Cessione Zanoli, Moretto: "Accordo trovato fra Napoli e Bologna! Cifre e formula"

Calciomercato Napoli, ultime notizie - Nuovi aggiornamenti da Matteo Moretto, giornalista e collega di Fabrizio Romano, via Youtube, in un video in cui parla della cessione di Alessandro Zanoli al Bologna:

"Per quanto riguarda il Napoli, parliamo anche di una quasi cessione di Alessandro Zanoli: è davvero molto vicino al Bologna, trasferimento a titolo definitivo per 5 milioni di euro più 1 di bonus. Vedremo se nelle prossime ore il Napoli darà l'ok a viaggiare al calciatore, destinazione Bologna. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata trovata l'intesa verbale e l'accordo fra i due club, per la cessione a titolo definitivo".