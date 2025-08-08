Cessione Zanoli, Moretto: "Accordo trovato fra Napoli e Bologna! Cifre e formula"

Calcio Mercato  
Cessione Zanoli, Moretto: Accordo trovato fra Napoli e Bologna! Cifre e formula

Calciomercato Napoli, cessione di Zanoli al Bologna: c'è l'accordo fra i club, ecco cifre e formula

Calciomercato Napoli, ultime notizie - Nuovi aggiornamenti da Matteo Moretto, giornalista e collega di Fabrizio Romano, via Youtube, in un video in cui parla della cessione di Alessandro Zanoli al Bologna:

"Per quanto riguarda il Napoli, parliamo anche di una quasi cessione di Alessandro Zanoli: è davvero molto vicino al Bologna, trasferimento a titolo definitivo per 5 milioni di euro più 1 di bonus. Vedremo se nelle prossime ore il Napoli darà l'ok a viaggiare al calciatore, destinazione Bologna. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata trovata l'intesa verbale e l'accordo fra i due club, per la cessione a titolo definitivo".

Alessandro Zanoli
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top