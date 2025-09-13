Da Firenze: "Ultras Fiorentina, stasera nessuna contestazione!". L'Artemio Franchi sarà sold-out

Lo stadio Artemio Franchi di Firenze verso il sold-out! Ci sarÃ una grande cornice di pubblico stasera in occasione di Fiorentina-Napoli, come ribadisce oggi l'edizione toscana del quotidiano La Repubblica. Ieri erano stati venduti 21mila biglietti, ne restavano circa un migliaio e con ogni probabilitÃ entro stasera si raggiungerÃ il tutto esaurito.

Non solo: al Franchi stasera nessuna contestazione, ma solo sostegno per la Fiorentina.

Una cornice totalmente differente rispetto allâ€™ultima volta, quattro mesi fa contro il Bologna. Allora la Fiesole tuonÃ² contro proprietÃ , dirigenza e allenatore chiedendo un cambio di passo e contestando i risultati ottenuti. Oggi la curva sarÃ in prima linea a sostenere Pioli, considerato una garanzia di fiorentinitÃ e i giocatori, secondo il classico motto in cui maglia e squadra si sostengono sempre.