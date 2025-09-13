Da Firenze: "Ultras Fiorentina, stasera nessuna contestazione!". L'Artemio Franchi sarà sold-out

Lo stadio Artemio Franchi di Firenze verso il sold-out! Ci sarÃ  una grande cornice di pubblico stasera in occasione di Fiorentina-Napoli, come ribadisce oggi l'edizione toscana del quotidiano La Repubblica. Ieri erano stati venduti 21mila biglietti, ne restavano circa un migliaio e con ogni probabilitÃ  entro stasera si raggiungerÃ  il tutto esaurito.

Non solo: al Franchi stasera nessuna contestazione, ma solo sostegno per la Fiorentina.

Una cornice totalmente differente rispetto allâ€™ultima volta, quattro mesi fa contro il Bologna. Allora la Fiesole tuonÃ² contro proprietÃ , dirigenza e allenatore chiedendo un cambio di passo e contestando i risultati ottenuti. Oggi la curva sarÃ  in prima linea a sostenere Pioli, considerato una garanzia di fiorentinitÃ  e i giocatori, secondo il classico motto in cui maglia e squadra si sostengono sempre.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
