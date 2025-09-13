Beukema manicale: a Napoli si è portato il fisioterapista e lo chef personale!

Sam Beukema è pronto a fare il suo esordio in maglia azzurra stasera allo stadio Artemio Franchi di Firenze, in occasione di Fiorentina-Napoli. Il quotidiano Il Mattino ne approfitta per raccontare qualcosa in più sulla vita personale di Beukema e sul suo adattamento a Napoli.
Ne viene fuori il racconto di un calciatore che ha il controllo maniacale del suo corpo:
Ha scelto di farsi seguire quotidianamente da un fisioterapista - che lo segue da Rimini - e di uno chef personale per non sbagliare nulla nella fase di preparazione.