Marino a CN24: "Nel Napoli gioca un fuoriclasse! Ma state sottovalutando Lang e Hojlund, vi spiego..." | VIDEO

Calciomercato Napoli - Da lunedì 15 settembre, alle 20:50 su Televomero (canale 11 dgt) torna il “Bello del Calcio”, e tra le conferme c’è Pierpaolo Marino, storico direttore generale del Napoli di Aurelio De Laurentiis, e direttore sportivo tra il 1984 ed il 1987 del Napoli di Diego Armando Maradona. Marino si racconta a CalcioNapoli24 in quest'intervista, dalla splendida cornice di Palazzo Petrucci:

Direttore, il Napoli oggi è una big del calcio italiano, ma possiamo dire che tutto nasce da quel 2007, dall'approdo in Serie A del suo Napoli, con gli arrivi di Lavezzi e Hamsik. Le chiedo cosa prova ad essere uno dei primi pilastri dell'era De Laurentis?

"Mi sento un po' come il papà che ha visto crescere i suoi figli e laurearsi. Questo mi sento, perché sapete che io ho fatto parte anche del Napoli del primo Scudetto e e vedere il Napoli che abbiamo rifondato, e che ero venuto con tanto coraggio a rifondare, fidandomi di Aurelio De Laurentis, quando la piazza non aveva la stessa fiducia che avevo io... E vederlo così crescere e diventare una grande del calcio italiano e internazionale mi ha fatto un enorme piacere. Mi sento un po' uno di quelli che appunto hanno preso piccone e martello per lavorare sodo e per fare le fondamenta di questa squadra".

Parte la nuova stagione del "Bello del Calcio". L'anno scorso il Napoli di Conte ce l'ha fatto vedere, quello che c'è di bello nel calcio. Ce lo farà vedere anche quest'anno?

"Ma secondo me l'anno scorso ce l'ha fatto vedere in parte: nel risultato sicuramente, poi abbiamo sofferto tanto per vincerlo. Quello scudetto che era del tutto imprevisto, imprevedibile, anche se il sottoscritto l'aveva detto anche dopo il 3-0 di Verona, e quindi auguriamoci di vedere e sono convinto che vedremo un Napoli non solo vincente, ma anche più bello".

Direttore, tanti arrivi in questo nuovo Napoli. Come giudica questo mercato estivo e soprattutto: le piace l'arrivo di Hojlund per sostituire l'infortunato Lukaku?

"Ma sì, di meglio era difficile prendere! Forse Lookman sarebbe stata una scelta che avrebbe comportato un diverso modo di giocare, però Hojlund, se è quello di Bergamo e non quello dell'anno scorso, sicuramente con le sue caratteristiche può essere un giocatore che migliora molto il Napoli, magari non farà rimpiangere Lukaku. Però ci sono tanti acquisti importanti che ha fatto il Napoli, perché non sottovalutate Lang e Beukema! Qual è il migliore? Mah, il migliore sulla carta è De Bruyne, però io penso che sul campo vedremo magari che potrà essere Lang o piuttosto che Hojlund".

Uno dei tormentoni della tifoseria è il paragone che a volte si azzarda tra Hamsik e McTominay: un suo giudizio su entrambi i calciatori, per lei chi è più forte?

"Secondo me sono due giocatori diversi, non paragonabili in quanto Marek io lo definivo "il giocatore che interpreta che cosa è il calcio". Se uno vuole capire cos'è il calcio e cos'è un giocatore di calcio, deve guardarsi i filmati di Marek Hamsik. Invece McTominay, che io proprio in questa trasmissione ho definito un fuoriclasse per primo, è stata la diatriba dell'anno quella se era un fuoriclasse o no. Credo che il tempo che è galantomo, che è un mio motto, mi abbia dato ragione, per me è un fuoriclasse. Quindi Hamsik e McTominay sono due fuoriclasse che hanno caratterizzato la storia recente e passata del Napoli".

E in Champions League? Un pronostico? Per lei questo Napoli può fare bene e dove può arrivare?

"Secondo me il Napoli farà un bel cammino in Champions League, anche perché è ora che Antonio Conte possa divertirsi con un lungo periodo di disputa di partite in Champions League. Questo non è solo un augurio, ma anche una previsione e non è campata in aria perché il Napoli ha attrezzato una rosa per farlo".