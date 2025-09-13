FC26 incorona De Bruyne: è il giocatore con il passaggio migliore di tutta la Serie A!

EA Sports FC26Â uscirÃ su tutte le piattaforme di gaming a fine settembre. Nel frattempo, sono giÃ stati diffusi iÂ ratingsÂ dei calciatori di Serie A e - per quanto riguarda la skill del passaggioÂ - c'Ã¨ anche un giocatore del Napoli nella Top-10.

Si tratta diÂ Kevin De Bruyne, a cui il videogioco FC26 ha assegnato un punteggio diÂ 92 nel passaggio, il piÃ¹ alto di tutta la Serie A. Nella top-10 ci sono De Bruyne, Calhanoglu, Modric, Barella, Dybala, Dimarco, Koopmeiners, Mkhitaryan, Angelinho e Kostic.