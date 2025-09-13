Ultimissime formazioni Fiorentina-Napoli, Sky - Le scelte di Pioli e Conte: Juan Jesus preferito a Buongiorno, non mancano altre novità | GRAFICO

Antonio ConteAntonio Conte

Ultimissime Probabili formazioni Fiorentina Napoli secondo la redazione di Sky Sport

Ultimissime calcio Napoli - La redazione di Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda le probabili formazioni di Fiorentina Napoli che si sfideranno questa sera alle 20,45 allo stadio Artemio Franchi. Antonio Conte ha risolto i tre ballottaggi che aveva fino a qualche ora fa.

Probabili formazioni Fiorentina Napoli

Erano tre i dubbi che Antonio Conte si portava dietro fino a qualche ora fa secondo la redazione di Sky Sport. In difesa, oltre alla novità Beukema, si giocavano una maglia da titolare Buongiorno e Juan Jesus con il brasiliano che - un po’ a sorpresa - figurerebbe tra i titolari secondo Sky Sport. Il secondo dubbio era tra Olivera e Spinazzola con quest’ultimo che partirà titolare. Il terzo ed ultimo ballottaggio era in attacco tra Lucca e Hojlund. Conte ha scelto di affidarsi all’ex Udinese. Per il resto conservatissima la formula Fab Four con Lobotka in regia alle spalle di Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay.

Pioli non recupera Gudmundsson. In attacco si giocano un posto Dzeko e Piccoli accanto a Kean. Per il resto spazio al 3-5-2 con un ballottaggio a centrocampo tra Sohm e Nicolussi Caviglia: qualora la spuntasse l'ex Venezia, Fagioli giocherebbe da mezzala con Nicolussi Caviglia in regia

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
