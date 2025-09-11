Conferenza Conte Fiorentina-Napoli: orario e dove vederla

Conferenza Conte Fiorentina-Napoli: tutto pronto per il ritorno in Serie A dopo la pausa nazionali. Dopo le due vittorie contro Sassuolo e Cagliari, i campioni d’Italia in carica fanno tappa all’Artemio Franchi per il primo match di cartello di questa stagione.
Antonio Conte, come di consueto, presenterà il match in conferenza stampa tra indicazioni di formazione e aggiornamenti dall’infermeria di Castel Volturno.
Il tecnico interverrà venerdì 12 settembre alle 16.15 dalla sala stampa dell’SSC Napoli Training Center.
Il tecnico interverrà venerdì 12 settembre alle 16.15 dalla sala stampa dell'SSC Napoli Training Center.