Ruleta Sport - Sostituto Anguissa a gennaio? Il Napoli ci riproverà per Kalvin Phillips

Come rivelato dalla redazione di Ruleta Sport il Napoli, nelle ultime ore di calciomercato, ha provato a ingaggiare Kalvin Mark Phillips, centrocampista centrale del Manchester City. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, avrebbe voluto ingaggiare il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma i tempi erano troppo risicati per arrivare all'accordo e non se n'Ã¨ fatto nulla. A gennaio, in caso di necessitÃ , la societÃ partenopea potrebbe sferrare un nuovo affondo per il giocatore.