Corbo: "Avete visto il linguaggio del corpo di Conte ieri? Era teso, nervoso e impaziente"

Il giornalista Antonio Corbo firma il suo solito "commento" sul quotidiano La Repubblica. Si parla di Fiorentina-Napoli e dei due allenatori Antonio Conte e Stefano Pioli. Dell'allenatore del Napoli si sottolinea il linguaggio del corpo in conferenza stampa ieri:

Mai così prudente nelle parole, mai così teso nel linguaggio del corpo. Tira giù quattro volte la maglia bianca con il logo Armani, batte nervoso le dita della destra sulla mano sinistra, aspetta con impazienza la fine delle domande. Conta i secondi.

Un allenatore di fine razionalità si misura con due incognite. La condizione di una squadra con 14 giocatori che rientrano dalla sosta, contro i 6 della Fiorentina, 14 come Atalanta e Udinese. Nessun club ne presta di più alla Nazionali. L’altra è sul campo, ma può risolversi in vantaggio per Conte, uno che sa di tattica.

