L'ammissione di Conte sull'infortunio di Lukaku

L'infortunio di Lukaku ha condizionato il Napoli. Lo ha detto anche ieri Antonio Conte in conferenza come sottolinea il Corriere dello Sport:

"Conte ha avuto quasi tutte le alternative che servivano per migliorare in qualità e numeri un gruppo troppo indietro rispetto alle reduci dalla doppia e tripla competizione, e le avrebbe avute tutte se non fosse arrivato l’infortunio di Lukaku. «Ci ha condizionato», ha detto ieri il tecnico. Già. E forse ha orientato il domani: Hojlund, 22 anni, potrebbe diventare il centravanti del futuro".