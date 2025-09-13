Fiorentina-Napoli, Il Mattino anticipa le formazioni: ecco chi gioca stasera!
Le probabili formazioni di Fiorentina Napoli oggi
In vista di Fiorentina-Napoli stasera, oggi il quotidiano Il Mattino anticipa le probabili formazioni con le scelte dei due allenatori Stefano Pioli ed Antonio Conte. Ecco dunque le formazioni probabili di Fiorentina vs Napoli:
- Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Kean, Piccoli.
- Napoli (4-4-1-1): Meret; Spinazzola, Buongiorno, Beukema, Di Lorenzo; McTominay, Lobotka, Anguissa, Politano; De Bruyne; Lucca.
