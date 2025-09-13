Beukema si porta mamma e papà a Firenze! Entrambi in trasferta pure a Manchester

Sam BeukemaÂ Ã¨ pronto a fare il suo esordio in maglia azzurra stasera allo stadio Artemio Franchi di Firenze, in occasione di Fiorentina-Napoli. Il quotidianoÂ Il MattinoÂ fa sapere che allo stadio non sarÃ solo: stasera infatti ci saranno anche i suoi genitori, la mamma e il papÃ , che hanno deciso di seguire il figlio in trasferta prima a Firenze e poi a Manchester, dove giovedÃ¬ c'Ã¨ l'esordio in Champions League.

