Beukema si porta mamma e papà a Firenze! Entrambi in trasferta pure a Manchester

Sam BeukemaÂ Ã¨ pronto a fare il suo esordio in maglia azzurra stasera allo stadio Artemio Franchi di Firenze, in occasione di Fiorentina-Napoli. Il quotidianoÂ Il MattinoÂ fa sapere che allo stadio non sarÃ  solo: stasera infatti ci saranno anche i suoi genitori, la mamma e il papÃ , che hanno deciso di seguire il figlio in trasferta prima a Firenze e poi a Manchester, dove giovedÃ¬ c'Ã¨ l'esordio in Champions League.

Lâ€™olandese farÃ  il suo debutto davanti a mamma e papÃ : il primo lâ€™ha avviato al calcio, la seconda lâ€™ha avviato allâ€™Italia e allâ€™amore per questo campionato. Entrambi saranno presenti al Franchi, ma anche allâ€™Etihad di Manchester per lâ€™esordio Champions del Napoli.Â 

