Palmeri: "Quest'anno Conte deve necessariamente arrivare in finale di Champions"

Su Sportitalia l'editoriale del giornalista Tancredi Palmeri che, tra le altre cose, parla del Napoli in vista dell'inizio della UEFA Champions League 2025-26.

Se c’è un’outsider che può puntare alla finale è il Napoli. Dopo aver vinto il suo scudetto più difficile, per Conte adesso è davvero un’urgenza dimostrare di valere in Europa. Non che per lui sia un dubbio, ma è un dato di fatto che non ci sono precedenti nella storia del calcio per un allenatore così vincente nel campionato italiano e così impalpabile nell’Europa che conta, con il massimo risultato in Champions addirittura solo un Quarto di Finale (più una finale di Europa League).

A ben vedere Conte di campagne in Champions ne ha fatte proprio poche, e i Quarti all’Europeo rimarranno un capolavoro incompiuto, ma ripeto una discrepanza simile tra risultati in Serie A e in Champions non ha precedenti (e nemmeno se lo confrontiamo con Premier e Liga), tanto più che su di lui gravano i fallimenti europei della Istanbul bianconera nel 2013 e i due nel biennio all’Inter. Si può non vincere, ma una finale si necessita.

E c’è un dato che il Napoli deve tenere da conto. Per quanto negli ultimi 20 anni solo 3 volte la Champions è stata vinta da una non inclusa tra le prime 4 favorite (Inter e 2 volte Chelsea), tuttavia la sorpresa in finale di Champions è quasi una regola. Un’outsider, fuori appunto dalle prime 4 big della stagione, che raggiungesse la finale. E’ successo addirittura 17 volte su 25, e spesso alle italiane, ultima l’Inter ben 2 volte.

E perché dovrebbe essere proprio il Napoli? Per Conte ovviamente, ma perché la rosa è ampia e ben assortita, ovviamente con molte meno eccellenze rispetto alle big, ma anche con molte meno pressioni visto che in Europa si chiede solo di dare soddisfazioni ma senza l’obbligo di successo. Il Napoli rispetto alle altre 8 avanza a fari spenti, e in più potrebbe avvalersi di una lotta scudetto facilitata dalla primavera in poi visto che nella lotta per il campionato il Napoli è l’unico con certezze mentre le altre concorrenti hanno tanti dubbi da risolvere.

Insomma, il 2026 può essere l’anno in cui Andonio può finalmente spezzare l’incantesimo europeo.