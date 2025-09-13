CdM - Napoli, occhio a Dodò! Impensierirlo e contrastarlo è la chiave della partita

Oggi sul Corriere del Mezzogiorno un'analisi tattica in vista della partita Fiorentina-Napoli di stasera, con tante novitÃ  dal primo minuto soprattutto nella squadra allenata da Antonio Conte, costretto a stravolgere la linea difensiva orfana di Rrahmani.

In campo dal primo minuto dovrebbe giocare Beukema al fianco di Buongiorno, riconfermato anche Meret in porta e Anguissa a centrocampo, nonostante lo sforzo sostenuto in Nazionale. Sugli esterni Olivera Ã¨ in vantaggio su Spinazzola, mentre pochi dubbi che toccherÃ  a Lucca giocare in attacco con Hojlund pronto ad entrare a gara in corso insieme a Neres, Noa Lang ed Elmas.

La Fiorentina nella costruzione del gioco sfoga tanto a destra, DodÃ² Ã¨ una delle armi principali e il modo in cui il Napoli si muoverÃ  per impensierirlo e contrastarlo rappresenta una delle chiavi della partita.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
