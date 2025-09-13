CdM - Napoli, occhio a Dodò! Impensierirlo e contrastarlo è la chiave della partita

Oggi sul Corriere del Mezzogiorno un'analisi tattica in vista della partita Fiorentina-Napoli di stasera, con tante novitÃ dal primo minuto soprattutto nella squadra allenata da Antonio Conte, costretto a stravolgere la linea difensiva orfana di Rrahmani.
In campo dal primo minuto dovrebbe giocare Beukema al fianco di Buongiorno, riconfermato anche Meret in porta e Anguissa a centrocampo, nonostante lo sforzo sostenuto in Nazionale. Sugli esterni Olivera Ã¨ in vantaggio su Spinazzola, mentre pochi dubbi che toccherÃ a Lucca giocare in attacco con Hojlund pronto ad entrare a gara in corso insieme a Neres, Noa Lang ed Elmas.
La Fiorentina nella costruzione del gioco sfoga tanto a destra, DodÃ² Ã¨ una delle armi principali e il modo in cui il Napoli si muoverÃ per impensierirlo e contrastarlo rappresenta una delle chiavi della partita.