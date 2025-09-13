Repubblica annuncia: Conte farà turnover a Firenze! Ecco tutte le novità

Stasera si gioca Fiorentina-Napoli, prossima partita del campionato di Serie A, e oggi il quotidiano La Repubblica anticipa le principali novità nella formazione del Napoli. Si parla addirittura di "turnover" per Conte:

A Firenze per la prima volta in panchina gli ultimi rinforzi: Gutierrez, Elmas e Hojlund, con il danese che tenta il sorpasso su Lucca.

Ma il turnover di Conte - e non è un paradosso - inizierà dalla difesa del Napoli, che nella scorsa stagione è stata la migliore d’Europa ed è ripartita con 2 clean sheet. Sarà infatti inedita - complice il ko di Rrahmani - la coppia di centrali formata da Beukema e dal rientrante Buongiorno, mentre Milinkovic e Olivera insidiano Meret e Spinazzola. 

