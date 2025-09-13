DIRETTA | Bologna-Napoli Primavera 1-0 (36' Armanini), azzurrini sotto all'intervallo

Notizie Napoli - Dopo la pesante sconfitta interna contro il Verona per due reti a zero, il Napoli primavera di Dario Rocco torna in campo oggi alle 14:00. Gli azzurri affrontano oggi il Bologna al centro sportivo Crespellano, nella sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Primavera 1. Segui la diretta testuale su CalcioNapoli24:
45’ - Termina il primo tempo tra Bologna e Napoli, rossoblu in vantaggio con il gol di Armanini.
36’ - Gol Bologna, Armanini beffa Pugliese e sigla il meritato vantaggio rossoblu. Tiro dal limite del giocatore felsineo che porta in vantaggio i suoi.
33’ - Occasione clamorosa per il Bologna, Ferrari solo contro Pugliese spara alto e si divora il gol del vantaggio
32’ - Molti contrasti di gioco, partita molto accesa, ma al momento nessuna fiamma da gol
22’ - Il Bologna sta provando a mettere il Napoli sotto, ma gli azzurri resistono e respingono i tentativi rossoblu
12’ - Le due squadre si studiano e provando il varco giusto per sbloccare il match
1' - Inizia la partita, primo possesso per il Napoli.
Di seguito le formazioni ufficiali:
Bologna: Franceschelli, Ferrari, Castaldo, Lai, Francioli, Papazov, Nordvall, Nesi, Armanini, Toroc, Tomasevic. All: Stefano Morrone.
Napoli: Pugliese, Colella, De Luca, Cimmaruta, De Chiara, Borriello, D’Angelo, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, Olivieri. All: Dario Rocco.