DIRETTA | Bologna-Napoli Primavera 1-0 (36' Armanini), azzurrini sotto all'intervallo

Calcio giovanile fonte : di Salvatore Ferrante
Notizie Napoli - Dopo la pesante sconfitta interna contro il Verona per due reti a zero, il Napoli primavera di Dario Rocco torna in campo oggi alle 14:00. Gli azzurri affrontano oggi il Bologna al centro sportivo Crespellano, nella sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Primavera 1. Segui la diretta testuale su CalcioNapoli24:

45’ - Termina il primo tempo tra Bologna e Napoli, rossoblu in vantaggio con il gol di Armanini.

36’ - Gol Bologna, Armanini beffa Pugliese e sigla il meritato vantaggio rossoblu. Tiro dal limite del giocatore felsineo che porta in vantaggio i suoi. 

33’ - Occasione clamorosa per il Bologna, Ferrari solo contro Pugliese spara alto e si divora il gol del vantaggio

32’ - Molti contrasti di gioco, partita molto accesa, ma al momento nessuna fiamma da gol

22’ - Il Bologna sta provando a mettere il Napoli sotto, ma gli azzurri resistono e respingono i tentativi rossoblu

12’ - Le due squadre si studiano e provando il varco giusto per sbloccare il match

1' - Inizia la partita, primo possesso per il Napoli.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Bologna: Franceschelli, Ferrari, Castaldo, Lai, Francioli, Papazov, Nordvall, Nesi, Armanini, Toroc, Tomasevic. All: Stefano Morrone. 

Napoli: Pugliese, Colella, De Luca, Cimmaruta, De Chiara, Borriello, D’Angelo, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, Olivieri. All: Dario Rocco.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
