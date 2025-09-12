Fiorentina-Napoli, Sky anticipa le formazioni: Spinazzola titolare, Buongiorno in panchina! Un ballottaggio per Pioli

Fiorentina-Napoli domani sera alle 20:45, squadre in campo allo stadio Artemio Franchi di Firenze per la terza giornata del campionato di Serie A. Alla vigilia del match Sky Sport anticipa le probabili formazioni con le scelte dei due allenatori Stefano Pioli e Antonio Conte.

Probabili formazioni Fiorentina Napoli

Nella Fiorentina probabile cambio di modulo con un 3-5-2 e ballottaggio in attacco tra Piccoli e Fazzini. Nel Napoli tante novità in difesa con l'inserimento di Beukema al fianco di Juan Jesus e Spinazzola al posto di Olivera. Resta in panchina Buongiorno. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli secondo Sky Sport: