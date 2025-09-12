Formazioni ufficiali Cagliari-Parma: le scelte di Pisacane e Cuesta

Formazioni Cagliari Parma Serie A. Le scelte dei due allenatori Pisacane e Cuesta per la prossima partita di campionato valida per la terza giornata del campionato di Serie A

  • CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Adopo, Prati; Folorunsho; Esposito, Belotti. All. Pisacane
  • PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta
