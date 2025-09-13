Napoli-Eintracht, bloccata la vendita dei biglietti! L'Osservatorio rinvia al CASMS: trasferta vietata ai tedeschi?

Il 4 novembre allo stadio Diego Armando Maradona si gioca Napoli-Eintracht Francoforte, quarta giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League. Tutti ricordano cosa accadde il 15 marzo 2023, quando gli ultras tedeschi dell'Eintracht ingaggiarono violentissimi scontri con la Polizia nel centro storico di Napoli, devastando la città e causando notevoli problemi di ordine pubblico.

In vista della sfida di Champions, dunque, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha deciso di rinviare al CASMS l'individuazione di adeguate misure di rigore che possano evitare quanto accaduto due anni fa. Contestualmente, l'Osservatorio ha invitato la SSC Napoli a non avviare la vendita dei biglietti in attesa delle disposizioni del Comitato di Analisi sulla Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

Cosa accadde il 15 marzo 2023 a Napoli

Ricordiamo cosa accadde il 15 marzo 2023 a Napoli. Il Prefetto di Napoli decise di emanare un decreto che vietava la trasferta ai tifosi dell'Eintracht Francoforte. La decisione fu motivata dal "concreto rischio di incidenti già dal giorno precedente la gara" e causò molta tensione tra i due club al punto che fu annullato perfino il tradizionale pranzo UEFA della vigilia.

Gli ultras tedeschi, però, avevano già comprato i biglietti aerei e prenotato gli hotel, tant'è che arrivarono lo stesso in città dando causando moltissimi problemi. Probabile che il CASMS decida anche stavolta di vietare la trasferta ai tifosi dell'Eintracht Francoforte. La decisione ultima spetterà poi alla Prefettura di Napoli.