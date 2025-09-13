Fiorentina-Napoli, forze dell'ordine in allerta: preoccupa l'alleanza con gli ultras del Verona!

Ultras FiorentinaUltras Fiorentina

Stasera si gioca Fiorentina-Napoli e l'allerta è massima per evitare qualsiasi tipo di incidente tra le due tifoserie. Tra i fattori di rischio - come ricorda oggi il quotidiano Il Mattino - c'è lo storico gemellaggio tra ultras della Fiorentina e ultras dell'Hellas Verona, questi ultimi acerrimi rivali della tifoseria organizzata partenopea.

Ed è proprio di questi giorni la notizia di 21 denunce tra gli ultras veronesi per l'aggressione ai danni di alcune famiglie napoletane che il 23 maggio scorso stavano festeggiando lo scudetto del Napoli all'esterno di una pizzeria di Verona. (Guarda il video in allegato).

