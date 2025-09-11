De Bruyne cambia casa a Napoli: avrà due vicini d'eccezione

Ultimissime calcio Napoli - Continua a prendere forma la nuova vita napoletana di Kevin De Bruyne reduce da una super doppietta in nazionale: rientrato dalla nazionale, il belga sarà alle prese col trasloco passando da Posillipo a un parco privato di Castel Volturno per essere vicino al centro sportivo per una scelta presa a sorpresa nelle ultime settimane.

Nuova casa a Napoli per De Bruyne, chi saranno i suoi vicino

“Il belga sta ultimando proprio in queste ore il suo trasferimento da Posillipo nella nuova location scelta e avrà tra i vicini loro e altri compagni di squadra”, si legge su Il Mattino oggi in edicola con riferimento agli scozzesi: Scott McTominay e Billy Gilmour. I due, considerando anche la lingua, gli faranno da guida.