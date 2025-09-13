Caressa svela: "Ho parlato con Paolo Sorrentino e mi ha detto che..."

Le Interviste  
La coppa della UEFA Champions League ha fatto tappa nei giorni scorsi al centro commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata, presso lo store Sky. Tra i volti noti presenti all'iniziativa c'era anche Fabio Caressa, telecronista e commentatore di Sky Sport, che ha rilasciato un'intervista riportata oggi sul quotidiano Il Mattino.

Tra le altre cose, Caressa ha parlato del regista Paolo Sorrentino: "Mi ha detto che seguirà molto la Champions. Le emozioni che vive guardando le partite con i figli sono paragonabili alle soddisfazioni che ha ottenuto a livello professionale. La reputo una persona deliziosa e molto alla mano. Oltre ad essere un genio, è un grande orgoglio per noi. Si è fatto strada a livello internazionale e, quindi, credo che il migliore augurio che si possa fare al Napoli sia quello di vincere qualche “Oscar”, facendosi strada in questa competizione. Non è una cosa scontata, ma è possibile".

