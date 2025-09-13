Atalanta, annuncio di Juric su Lookman per tutti i fantallenatori

Notizie Serie A - Nella sua conferenza stampa di oggi, alla vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico dell'Atalanta, Ivan Juric, ha parlato anche di Ademola Lookman, che non sarà convocato per la gara contro i salentini. Ecco le sue parole riportate da TWM:

"Tutte le gare sono difficili. Mi aspetto di giocare una partita difficile e impegnativa, ben attiva sotto tutti i punti di vista. Ademola non sarà pronto per domani. Una situazione veramente spiacevole e difficile. Ho sentito come allenatore che abbiamo bisogno di altre cose: spirito, umiltà, sentire bene la maglia. Serve fare meglio e prendersi anche delle responsabilità. Serve appartenenza. Io domani voglio vincere. Noi siamo l'Atalanta e dobbiamo rappresentare la città: umiltà, lavoro indipendentemente dal risultato. Bisogna avere le cose ben chiare poi è chiaro che Lookman è un top player, ma tutti siamo convinti che l'Atalanta abbia bisogno di valori umani. Con lui ho un ottimo rapporto ma non devo pregare nessuno per giocare". 

