Napoli-Pisa, altissimo rischio di scontri! L'Osservatorio dà il via libera agli ultras pisani in trasferta

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è riunito lo scorso 9 settembre per adottare una serie di determinazioni in vista delle prossime partite. Dopo aver acconsentito alla trasferta dei residenti in Campania a Firenze, sono state prese anche una serie di decisioni in vista della partita Napoli-Pisa del prossimo 22 settembre 2025 allo stadio Maradona.

Esiste infatti una nota rivalità tra ultras di Napoli e Pisa sfociata in veri e propri scontri prima nel 2007 e poi nel 2015 e nel 2016, con arresti e feriti. Per la stessa ragione nel 2018 fu annullata un'amichevole a Dimaro tra Napoli e Pisa. L'Osservatorio ha rintracciato "profili di rischio" ed ha indicato quanto segue: