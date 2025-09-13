Napoli-Pisa, altissimo rischio di scontri! L'Osservatorio dà il via libera agli ultras pisani in trasferta

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è riunito lo scorso 9 settembre per adottare una serie di determinazioni in vista delle prossime partite. Dopo aver acconsentito alla trasferta dei residenti in Campania a Firenze, sono state prese anche una serie di decisioni in vista della partita Napoli-Pisa del prossimo 22 settembre 2025 allo stadio Maradona.

Esiste infatti una nota rivalità tra ultras di Napoli e Pisa sfociata in veri e propri scontri prima nel 2007 e poi nel 2015 e nel 2016, con arresti e feriti. Per la stessa ragione nel 2018 fu annullata un'amichevole a Dimaro tra Napoli e Pisa. L'Osservatorio ha rintracciato "profili di rischio" ed ha indicato quanto segue:

  • vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pisa esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Pisa Sporting Club 1909”, sottoscritto in data antecedente al 1° settembre 2025, salvo i possessori di fidelity card della società sportiva “S.S.C. Napoli”, i quali potranno acquistare tagliandi per gli altri settori;
  • incedibilità del titolo;
  • implementazione del servizio di stewarding;
  • rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.
