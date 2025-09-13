Probabili formazioni Fiorentina-Napoli, Gazzetta: la decisione di Conte su Hojlund e Anguissa! Sorpresa Pioli | GRAFICO

Napoli - Antonio Conte ha praticamente scelto la formazione che scenderà in campo alle 20,45 allo stadio Franchi contro la Fiorentina. Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport ci sarebbe solo un dubbio che verrà sciolto proprio poche ore prima del calcio d’inizio. Il modulo prescelto sarà il 4-1-4-1 utilizzato già nelle prime due giornate di campionato.

Probabili formazioni Fiorentina Napoli

Il Napoli - secondo Gazzetta - schiererà Mere tra i pali poi linea difensiva composta da Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola. A centrocampo Lobotka insieme a Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Davanti invece c’è il ballottaggio tra Lucca e Hojlund con l’ex Udinese leggermente in vantaggio sul compagno di squadra danese.

Pioli si affida invece al 3-5-2. Davanti a De Gea spazio a Comuzzo, Pongracic e Ranieri. A centrocampo Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm e Gosens. In attacco fuori Piccoli. La coppia offensiva sarà invece composta da Kean e Dzeko.