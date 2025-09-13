Probabili formazioni Fiorentina-Napoli, Gazzetta: la decisione di Conte su Hojlund e Anguissa! Sorpresa Pioli | GRAFICO

Rassegna Stampa  
Antonio ConteAntonio Conte

Le probabili formazioni di Fiorentina Napoli che scenderanno in campo alle 20,45. Conte ha preso una decisione su Hojlund e Anguissa

Napoli - Antonio Conte ha praticamente scelto la formazione che scenderà in campo alle 20,45 allo stadio Franchi contro la Fiorentina. Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport ci sarebbe solo un dubbio che verrà sciolto proprio poche ore prima del calcio d’inizio. Il modulo prescelto sarà il 4-1-4-1 utilizzato già nelle prime due giornate di campionato.

Probabili formazioni Fiorentina Napoli

Il Napoli - secondo Gazzetta - schiererà Mere tra i pali poi linea difensiva composta da Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola. A centrocampo Lobotka insieme a Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Davanti invece c’è il ballottaggio tra Lucca e Hojlund con l’ex Udinese leggermente in vantaggio sul compagno di squadra danese.

Pioli si affida invece al 3-5-2. Davanti a De Gea spazio a Comuzzo, Pongracic e Ranieri. A centrocampo Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm e Gosens. In attacco fuori Piccoli. La coppia offensiva sarà invece composta da Kean e Dzeko.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti

  • #1

  • #2

  • #3

  • #4

  • #5

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top