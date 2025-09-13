Calciomercato Napoli, sfiorato caso diplomatico con la Fiorentina per un calciatore: ecco di chi si tratta

Napoli - Sfiorato il caso diplomatico o quasi questa estate tra Napoli, Fiorentina e Parma. Lo svela l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che racconta un interessante retroscena di calciomercato che ha visto protagonista il direttore sportivo Giovanni Manna e non solo. Il calciatore in questione è lo svizzero Sohm che questa sera giocherà con la maglia della Fiorentina proprio contro gli azzurri.

Retroscena Sohm Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport: