Calciomercato Napoli, sfiorato caso diplomatico con la Fiorentina per un calciatore: ecco di chi si tratta

Rassegna Stampa  
Retroscena di calciomercato che ha visto protagonista Napoli e Fiorentina per un calciatore che stasera scenderà in campo con la squadra di Pioli

Napoli - Sfiorato il caso diplomatico o quasi questa estate tra Napoli, Fiorentina e Parma. Lo svela l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che racconta un interessante retroscena di calciomercato che ha visto protagonista il direttore sportivo Giovanni Manna e non solo. Il calciatore in questione è lo svizzero Sohm che questa sera giocherà con la maglia della Fiorentina proprio contro gli azzurri.

Retroscena Sohm Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

“Poi, quando arriva l’estate, a qualche altro incrocio bisogna fermarsi: Parma e Fiorentina stanno trattando Simon Sohm, valore definito intorno ad una quindicina di milioni, e dettagli da limare. Manna, che cerca un centrocampista con caratteristiche particolari, ci fa un pensierino e qualche telefonata, fino a indietreggiare per non ritrovarsi in una mischia che potrebbe trasformarsi in caso diplomatico".

