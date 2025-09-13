Ultim'ora: anche Sabiri salta Fiorentina-Napoli! Lascia il ritiro per motivi familiari

Ultim'ora: anche Sabiri salta Fiorentina-Napoli! Dopo il forfait di Gudmundsson, non convocato in vista della partita di stasera, la Fiorentina di Stefano Pioli perde un altro calciatore per la partita prevista alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Si tratta di Abdelhamid Sabiri, centrocampista marocchino classe '96, che ha lasciato il ritiro per motivi familiari e non sarà dunque disponibile per la partita di stasera, come rende noto la Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale.