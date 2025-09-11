Sky - Napoli, le scelte di formazione di Conte fra Fiorentina e Manchester City

Notizie  
Sky - Napoli, le scelte di formazione di Conte fra Fiorentina e Manchester City

Ultime news verso Fiorentina e Manchester City-Napoli: le scelte di formazione di Conte secondo Sky Sport

Ultime notizie SSC Napoli - Massimo Ugolini, inviato in città, ha anticipato ai microfoni di Sky Sport 24 le scelte di formazione di Conte per le prossime due gare contro FiorentinaManchester City:

"Le scelte di formazione per le due gare? Allenamento oggi a Castel Volturno alle 14, avremo le idee più chiare stasera ma qualcosa verrà modificato. Non c'è Rrahmani che salterà Firenze e Manchester. Quindi Beukema dovrebbe esordire dal 1' in difesa. Il dubbio è se con Juan Jesus o con Buongiorno, che ha giocato qualche minuto col Cagliari ed è recuperato dopo l'operazione che l'ha tenuto fuori per mesi. Bisognerà capire se Conte deciderà di rischiarlo per tutt'e due gare o lo preserverà: è probabile che possano giocare Beukema-Jesus a Firenze con Di Lorenzo e Spinazzola, al posto di Olivera che dovrebbe poi giocare a Manchester. La rosa è profonda e vanno gestiti tutti nell'ottica dell'alternanza. Spinazzola segnò al Franchi l'anno scorso nel primo Napoli senza Kvara da ala offensiva. I Fab Four non si toccano, Anguissa rientra oggi ad allenarsi. Possiamo tenere il ballottaggio in attacco nel 4-1-4-1 con Lucca-Hojlund: il danese è oggi al secondo allenamento e probabilmente ci sarà Lucca da titolare a Firenze e poi si vedrà per Manchester".

Le scelte di Conte per Fiorentina-Napoli e la gara col Man City
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top