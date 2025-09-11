Sky - Napoli, le scelte di formazione di Conte fra Fiorentina e Manchester City

Ultime notizie SSC Napoli - Massimo Ugolini, inviato in città, ha anticipato ai microfoni di Sky Sport 24 le scelte di formazione di Conte per le prossime due gare contro Fiorentina e Manchester City:

"Le scelte di formazione per le due gare? Allenamento oggi a Castel Volturno alle 14, avremo le idee più chiare stasera ma qualcosa verrà modificato. Non c'è Rrahmani che salterà Firenze e Manchester. Quindi Beukema dovrebbe esordire dal 1' in difesa. Il dubbio è se con Juan Jesus o con Buongiorno, che ha giocato qualche minuto col Cagliari ed è recuperato dopo l'operazione che l'ha tenuto fuori per mesi. Bisognerà capire se Conte deciderà di rischiarlo per tutt'e due gare o lo preserverà: è probabile che possano giocare Beukema-Jesus a Firenze con Di Lorenzo e Spinazzola, al posto di Olivera che dovrebbe poi giocare a Manchester. La rosa è profonda e vanno gestiti tutti nell'ottica dell'alternanza. Spinazzola segnò al Franchi l'anno scorso nel primo Napoli senza Kvara da ala offensiva. I Fab Four non si toccano, Anguissa rientra oggi ad allenarsi. Possiamo tenere il ballottaggio in attacco nel 4-1-4-1 con Lucca-Hojlund: il danese è oggi al secondo allenamento e probabilmente ci sarà Lucca da titolare a Firenze e poi si vedrà per Manchester".