Caressa non ha dubbi: "Il Napoli può vincere a Manchester! Meglio incontrarli ora che più tardi..."

La coppa dellaÂ UEFA Champions LeagueÂ ha fatto tappa nei giorni scorsi al centro commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata, presso lo store Sky. Tra i volti noti presenti all'iniziativa c'era ancheÂ Fabio Caressa, telecronista e commentatore di Sky Sport, che ha rilasciato un'intervista riportata oggi sul quotidianoÂ Il Mattino.

"Ho molta fiducia nella stagione del Napoli. In campionato, ovviamente, ma anche in Champions. Credo possa fare un ulteriore salto in avanti. Quando si Ã¨ solidi a livello nazionale Ã¨ importante che si riesca a progredire, facendo una buona stagione anche in Europa".

SuÂ De Bruyne:Â "Credo che sia stato acquistato perchÃ© oltre ad essere un giocatore di grande classe Ã¨ molto bravo nei calci piazzati e a Conte questo piace. PorterÃ esperienza all'interno dello spogliatoio. Quando devi giocarti partite come quella con il City che commenterÃ², sarÃ fondamentale e credo che il Napoli abbia buone possibilitÃ di fare risultato. Ãˆ meglio incontrarli ora che piÃ¹ avanti. La Champions Ã¨ un campionato diverso al quale ci si deve abituare. Avere a disposizione uomini come De Bruyne, che hanno giocato queste partite per tanti anni, Ã¨ sicuramente una possibilitÃ in piÃ¹".