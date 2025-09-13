Il Mattino avverte il Napoli: Pioli fa rima con mal di pancia! Già una volta fece gli azzurri a brandelli

In vista di Fiorentina-Napoli stasera al Franchi di Firenze, oggi il quotidiano Il Mattino ricorda il ruolo svolto dall'allenatore Stefano Pioli quando sedeva sulla panchina del Milan e riuscì a battere per ben due volte il Napoli prima in campionato e poi in Champions League.

Stefano Pioli è il tecnico che ha infranto il sogno dell’immortalità del Napoli. Perché nella stagione del terzo scudetto, fece comprendere agli azzurri e a Spalletti che non erano né Achille né Zeus: il suo Milan prima fece a brandelli il Napoli in campionato (4-0 al Maradona) e poi lo eliminò nei quarti della Champions, quando la semifinale sembrava davvero un passo scontato visto il divario del campionato. Insomma, Pioli fa rima con mal di pancia. Quindi, la Fiorentina che debutta al Franchi dopo 4 gare giocate (tra alti e bassi) fuori casa tra serie A e Conference, è avversario ancor più insidioso. Anche per via di questo precedente di Coppa Campioni che ancora incute dolori nei pensieri del tifo azzurro.