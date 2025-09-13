Corbo avverte Pioli: "La difesa a tre è rischiosa contro il Napoli! Dodò sarebbe risucchiato"

Il giornalista Antonio Corbo firma il suo solito "commento" sul quotidiano La Repubblica. Si parla di Fiorentina-Napoli e dei due allenatori Antonio Conte e Stefano Pioli. Dell'allenatore viola si sottolineano i dubbi tattici e i rischid i schierare una linea difensiva a tre:

Sul piano tattico intrigante il duello tra le panchine. Temibile la Fiorentina in attacco con Moise Kean protagonista nella bizzarra nazionale di Gattuso e bene assistito da Piccoli, appare leggera al centro la Fiorentina, da sistemare in difesa. Se si presenta a tre, deve coprirsi a fatica contro Lucca prima punta ed il prevedibile mulinello del Napoli a sinistra con De Bruyne e McTominay. Rischia di essere risucchiato Dodò, quarto a destra. 

