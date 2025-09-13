Beukema si sta adattando: casa a Castel Volturno, tour culinario di Napoli e feste in famiglia

Sam Beukema è pronto a fare il suo esordio in maglia azzurra stasera allo stadio Artemio Franchi di Firenze, in occasione di Fiorentina-Napoli. Il quotidiano Il Mattino ne approfitta per raccontare qualcosa in più sulla vita personale di Beukema e sul suo adattamento a Napoli.
Innanzitutto la scelta della casa: Beukema vive a pochi passi dal centro sportivo di Castel Volturno. Tuttavia la lontananza da Napoli non gli ha impedito di viversi a pieno la città in questi primi mesi
Vivendo la città, invitando costantemente a casa sua famiglia e amici, approfittando dei pochi giorni liberi anche per concedersi le prelibatezze culinarie del posto.