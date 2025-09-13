Ultras Napoli, il Viminale in allerta: la Fiorentina è un test per le prossime trasferte!

Stasera si gioca Fiorentina-Napoli e l'allerta delle forze dell'ordine è massima. Come spiega oggi il quotidiano Il Mattino, le autorità hanno classificato la partita di stasera al livello di Rischio 3 che configura un profilo di "allerta massima".

Per i tifosi del Napoli sarà anche un banco di prova. Il Viminale terrà i tifosi del Napoli sotto osservazione anche per valutare le prossime trasferte.