Ultras Napoli, il Viminale in allerta: la Fiorentina è un test per le prossime trasferte!

Rassegna Stampa  
Ultras NapoliUltras Napoli

Stasera si gioca Fiorentina-Napoli e l'allerta delle forze dell'ordine è massima. Come spiega oggi il quotidiano Il Mattino, le autorità hanno classificato la partita di stasera al livello di Rischio 3 che configura un profilo di "allerta massima".

Per i tifosi del Napoli sarà anche un banco di prova. Il Viminale terrà i tifosi del Napoli sotto osservazione anche per valutare le prossime trasferte.

Ed è un aspetto, questo, che al Viminale terranno in piena considerazione anche in vista delle prossime trasferte degli azzurri. Il ministro Piantedosi ha dato indicazioni precise a inizio della stagione proprio per scongiurare un inverno di tensioni e scontri tra tifoserie. 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top