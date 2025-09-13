Ultras Napoli, il Viminale in allerta: la Fiorentina è un test per le prossime trasferte!

Stasera si gioca Fiorentina-Napoli e l'allerta delle forze dell'ordine è massima. Come spiega oggi il quotidiano Il Mattino, le autorità hanno classificato la partita di stasera al livello di Rischio 3 che configura un profilo di "allerta massima".
Per i tifosi del Napoli sarà anche un banco di prova. Il Viminale terrà i tifosi del Napoli sotto osservazione anche per valutare le prossime trasferte.
Ed è un aspetto, questo, che al Viminale terranno in piena considerazione anche in vista delle prossime trasferte degli azzurri. Il ministro Piantedosi ha dato indicazioni precise a inizio della stagione proprio per scongiurare un inverno di tensioni e scontri tra tifoserie.