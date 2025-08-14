Tuttosport - Lookman vuole solo l'Inter, agenti in Italia: l'Atalanta ha scelto il sostituto

Calciomercato Napoli - L'edizione di Tuttosport fa un punto della situazione sulla questione Lookman:

C’è la voglia, ancora non sopita, di avere Ademola Lookman in attacco, ma l’Inter e Cristian Chivu, come hanno dimostrato la stagione scorsa e pure le prime amichevoli estive, avrebbero probabilmente bisogno anche di un Lookman in difesa. Se da un lato tecnico e dirigenza hanno valutato di dover inserire in rosa un giocatore rapido, in grado di saltare l’uomo e dare un vestito diverso alla fase offensiva - andando in effetti a sopperire a una pecca delle ultime annate (solo Alexis Sanchez, in parte, aveva saputo offrire certe soluzioni) -, dall’altro il campo sta dando da mesi determinate indicazioni.

Acerbi ha 37 anni, quando è stato bene ha fatto il suo dovere, ma ha pure convissuto con diversi infortuni. De Vrij (33) ha avuto un buon rendimento nel ’24-25, però resta più che altro una valida alternativa. Pavard è reduce invece da una stagione negativa e sembra involuto, tant’è che se arrivasse un’offerta congrua (20 milioni) il club la prenderebbe in considerazione, anche se il nome individuato per rimpiazzarlo, De Winter, è andato al Milan. E poi, senza considerare Bastoni, ci sono Darmian che rimane un ottimo jolly, ma viaggia per i 36 anni e Bisseck, che Chivu vuole trattenere, che ha grande potenziale, ma con le sue disattenzioni ha condizionato l'ultima corsa scudetto.

Insomma, questa sembrava l’estate giusta per un ritocco in difesa, tant’è che la società si era mossa su Giovanni Leoni, cercando di ottenere la preferenza del giocatore. Preferenza anche ottenuta qualche settimana fa, ma i 35-40 milioni richiesti dal Parma hanno sempre frenato Marotta e poi è arrivato il Liverpool a prendersi la pole. E quindi? La sensazione è che senza un’uscita - Pavard? e poi chi al suo posto? - l’Inter resterà così, con grandi dubbi sulla solidità difensiva che rischiano di accompagnare l’annata nerazzurra. Probabilmente alcune cessioni finora non concretizzate - Asllani, Taremi, lo stesso Pavard - e il caso Lookman hanno finito per condizionare i ragionamenti della dirigenza. Le tre amichevoli, in particolare quelle con Monaco e Monza, hanno però confermato alcune lacune nella fase difensiva e nel rendimento di determinati singoli: chissà se nei prossimi diciotto giorni verranno fatti nuovi ragionamenti.

Sicuramente l'Inter spera che serva meno tempo per definire, in un modo o nell'altro, la questione Lookman. Gli agenti, attesi ieri in Italia, hanno rinviato di qualche ora il loro arrivo perché dopo essere stati in Spagna sono andati in Germania per lavorare su alcune operazioni. Sono comunque in arrivo e avranno nuovi contatti con l'Inter a cui ribadiranno la ferrea volontà di Lookman - che a Londra si allena con un preparatore per farsi trovare se non pronto, almeno in una condizione accettabile - di sposare solo il nerazzurro interista. Secondo gli agenti, l'Atalanta potrebbe "accontentarsi" di meno dei 55 milioni emersi martedì: diciamo 50 più bonus. L'Inter, arrivata a 45 bonus compresi, difficilmente si spingerà oltre quota 50. Un rilancio arriverà, se l'Atalanta però aprirà al dialogo.

In questo momento Luca Percassi è impegnato nel mercato in entrata: sta lavorando su Muniz, il centravanti del Fulham che prenderà il posto di Retegui e poi cercherà di chiudere per Diego Moreira, esterno offensivo dello Strasburgo. Il portoghese sarebbe il sostituto di Lookman e questo potrebbe dare un nuovo impulso alla trattativa sull'asse Milano-Bergamo, anche se Percassi nel suo viaggio in Inghilterra ha probabilmente offerto il nigeriano all'Arsenal e pure al Tottenham. Ma Lookman, come scritto prima, oggi aspetta e vuole solo l'Inter.