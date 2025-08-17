Il Mattino - Infortunio Lukaku, oggi l'esito degli esami: ecco quali gare salterà e cosa filtra

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive dell'infortunio di Romelu Lukaku:

"Questa mattina Romelu Lukaku sarà nuovamente in contatto con lo staff medico del Napoli. Ci si è aggiornati anche ieri, per capire quali fossero le sensazioni dell'attaccante. E oggi sono attesi anche i risultati finali sugli esami al muscolo della coscia sinistra che ha fatto scattare l'allarme il 14 agosto scorso, contro l'Olympiacos. Le ultime 48 ore non sono state facili per il belga, che sperava di poter saltare qualsiasi problema fisico questa estate. E invece le cose sono andate diversamente. Ora c'è da capire quanto sarà ai box: Sassuolo, Cagliari, poi la sosta. Il tempo per recuperare c'è".