Il Mattino - Infortunio Lukaku, oggi l'esito degli esami: ecco quali gare salterà e cosa filtra

Notizie  
Il Mattino - Infortunio Lukaku, oggi l'esito degli esami: ecco quali gare salterà e cosa filtra

Ultime notizie SSC Napoli, infortunio Lukaku: oggi l'esito degli esami, cosa filtra sui tempi di recupero

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive dell'infortunio di Romelu Lukaku:

"Questa mattina Romelu Lukaku sarà nuovamente in contatto con lo staff medico del Napoli. Ci si è aggiornati anche ieri, per capire quali fossero le sensazioni dell'attaccante. E oggi sono attesi anche i risultati finali sugli esami al muscolo della coscia sinistra che ha fatto scattare l'allarme il 14 agosto scorso, contro l'Olympiacos. Le ultime 48 ore non sono state facili per il belga, che sperava di poter saltare qualsiasi problema fisico questa estate. E invece le cose sono andate diversamente. Ora c'è da capire quanto sarà ai box: Sassuolo, Cagliari, poi la sosta. Il tempo per recuperare c'è".

Infortunio Lukaku
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top