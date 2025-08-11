Stringara non ci sta: "Inter imbarazzante dietro, se Chivu non cambia mi preoccupa il confronto col Napoli"

Ultime SSC Napoli - Nel corso dell’appuntamento odierno con Calciomercato e ritiri sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo Stringara:

“Lookman? Se fossi l’allenatore o il direttore sportivo dell’Inter dopo aver visto il finale dello scorso anno sarei più preoccupato per il reparto difensivo. Con Chivu cambia la maniera di stare in campo, non è più un’Inter bassa e attendista, ma vuole giocare più alto e con dei metri dietro ai difensori. Se i difensori sono Acerbi, de Vrij, Bastoni, tutti compassati e che non hanno grande rapidità è preoccupante. O Chivu rimane sul progetto tecnico dell’Inter di Inzaghi con il baricentro basso o altrimenti l’Inter deve mettere mano alla difesa”.

Come va collocata l’Inter in confronto al Napoli?

“Dipende da come Chivu intenderà far giocare la squadra. Ho visto la partita col Monaco, la fase difensiva è stata imbarazzante. Il Monaco poteva fare 7-8 gol, c’erano degli spazi incredibili dietro le spalle dei difensori, ho visto una cosa non da Inter. Se questa è la maniera di giocare dell’Inter di Chivu sono molto preoccupato visti i difensori che l’Inter ha in questo momento. Servono difensori giovani, rapidi e scattanti, a oggi ci sono giocatori che devono giocare in spazi stretti per poter fare una fase difensiva importante. Se lasci 30 metri dietro le spalle di questi difensori è un problema grosso. Giocatori con la carta d’identità già abbastanza matura, secondo me è un problema per l’Inter. Di giocatori veloci e rapidi c’è solo Bisseck, forse Pavard, poi non ce ne sono”.