Gazzetta - Il Liverpool blocca Chiesa: per ora è incedibile ma il Napoli ci proverà

Ultime calcio Napoli - Federico Chiesa, desideroso di tornare in Italia, ha trovato l’interesse del Napoli. Tuttavia, il Liverpool non lo ha mai considerato cedibile, anzi, voci autorevoli indicavano che Chiesa fosse rimasto a casa per infortuni muscolari.

Il Liverpool blocca Chiesa

Come riporta l'edizione online della Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni, Chiesa ha parlato con il suo allenatore e il suo agente si è confrontato con la dirigenza del Liverpool, ricevendo la conferma che serve al club, visti i recenti movimenti di mercato. A 20 giorni dalla chiusura delle liste è presto per giudicare, ma il Liverpool è impegnato in una costosa battaglia con il Newcastle per Isak. Chiesa ha caratteristiche diverse, anche se potrebbe valutare un’offerta per lui. Il Napoli, dopo la perdita di Ndoye, cerca un’ala in Premier e Chiesa piacerebbe a Conte. Il giocatore, inoltre, vorrebbe tornare in Italia per un ruolo da protagonista.