Federico II, via al corso di Sport Management! Tra i docenti anche l'ex dirigente SSC Napoli

Notizie  
Federico II, via al corso di Sport Management! Tra i docenti anche l'ex dirigente SSC Napoli

L'Università Federico II di Napoli ha dato il via alla seconda edizione del Corso di perfezionamento in Sport Management. Tra i docenti del corso ci sarà anche Alessandro Formisano, ex dirigente SSC Napoli e sport business executive.

Queste le sue parole in merito al corso sul management dello sport: "Il valore aggiunto sta nella possibilità di affrontare casi ed esperienze reali, valutando sistemi di analisi in grado di applicare le variabili di rischio e opportunità dei mercati sportivi". 

Un percorso formativo che unisce rigore accademico e approccio pratico, pensato per chi aspira a una carriera manageriale nello sport. Le lezioni si terranno in modalità blended, con 150 ore di didattica interattiva e 100 ore dedicate a seminari e project work, per un totale di 20 CFU.

L'iniziativa si inserisce nell’ambito dell’Education Programme Gen 26. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 15 settembre 2025 entro le ore 14:00. La domanda va consegnata a mano presso il Campus di Monte Sant’Angelo di Napoli oppure via e-mail a dip.econ-manist@unina.it. Tra i requisiti la laurea triennale o magistrale in ambito giuridico, economico, sportivo, comunicativo o sociale.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top