Federico II, via al corso di Sport Management! Tra i docenti anche l'ex dirigente SSC Napoli

L'Università Federico II di Napoli ha dato il via alla seconda edizione del Corso di perfezionamento in Sport Management. Tra i docenti del corso ci sarà anche Alessandro Formisano, ex dirigente SSC Napoli e sport business executive.

Queste le sue parole in merito al corso sul management dello sport: "Il valore aggiunto sta nella possibilità di affrontare casi ed esperienze reali, valutando sistemi di analisi in grado di applicare le variabili di rischio e opportunità dei mercati sportivi".

Un percorso formativo che unisce rigore accademico e approccio pratico, pensato per chi aspira a una carriera manageriale nello sport. Le lezioni si terranno in modalità blended, con 150 ore di didattica interattiva e 100 ore dedicate a seminari e project work, per un totale di 20 CFU.

L'iniziativa si inserisce nell’ambito dell’Education Programme Gen 26. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 15 settembre 2025 entro le ore 14:00. La domanda va consegnata a mano presso il Campus di Monte Sant’Angelo di Napoli oppure via e-mail a dip.econ-manist@unina.it. Tra i requisiti la laurea triennale o magistrale in ambito giuridico, economico, sportivo, comunicativo o sociale.