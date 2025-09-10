Calendario Napoli: 6 gare in meno di un mese, Conte è pronto a sfruttare l'organico

Dalla Fiorentina al Genoa, 5 ottobre, sei gare in meno di un mese, di cui due di Champions, la prima giovedì prossimo all’Etihad contro il Manchester City. Calendario ingolfato, partite ogni tre giorni, rosa ricca e dunque ampia possibilità di fare rotazioni. Conte è pronto a sfruttare l’ampiezza dell’organico, ma dal Franchi si ripartirà con le solite certezze a cui allegare leciti dubbi, come in attacco. Dietro, aspettando il rientro di Rrahmani, toccherà a Beukema e con lui è favorito Buongiorno, coppia inedita ma ben assortita.