Clamoroso Romano: "Frattesi al Napoli, era pronto questo scambio con l'Inter prima dell'addio di Inzaghi!"

Calcio Mercato  
Clamoroso Romano: Frattesi al Napoli, era pronto questo scambio con l'Inter prima dell'addio di Inzaghi!

Retroscena di calciomercato raccontato da Fabrizio Romano: Raspadori all'Inter e Frattesi al Napoli prima dell'addio di Inzaghi

Calciomercato Serie A - Clamoroso retroscena sul mercato di InterNapoli è stato svelato da Fabrizio Romano. Il giornalista esperto di mercato ha infatti raccontato di come, a inizio estate, prima dell’addio di Simone Inzaghi ai nerazzurri, era pronto uno scambio con il Napoli:

"Possiamo raccontare che se Simone Inzaghi fosse rimasto all’Inter, un nome era quello di Giacomo Raspadori. Se fosse rimasto, le percentuali di vederlo in nerazzurro sarebbero state molto alte, all’interno di un’operazione con Davide Frattesi.

Sappiamo da gennaio che era il primo obiettivo del Napoli per il centrocampo, molto apprezzato da Conte. Con Inzaghi da allenatore era sorta questa ipotesi con Raspadori, ripetiamo".

Frattesi era nel mirino del Napoli
Ultimissime Notizie
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
