Clamoroso Romano: "Frattesi al Napoli, era pronto questo scambio con l'Inter prima dell'addio di Inzaghi!"

Calciomercato Serie A - Clamoroso retroscena sul mercato di Inter e Napoli è stato svelato da Fabrizio Romano. Il giornalista esperto di mercato ha infatti raccontato di come, a inizio estate, prima dell’addio di Simone Inzaghi ai nerazzurri, era pronto uno scambio con il Napoli:

"Possiamo raccontare che se Simone Inzaghi fosse rimasto all’Inter, un nome era quello di Giacomo Raspadori. Se fosse rimasto, le percentuali di vederlo in nerazzurro sarebbero state molto alte, all’interno di un’operazione con Davide Frattesi. Sappiamo da gennaio che era il primo obiettivo del Napoli per il centrocampo, molto apprezzato da Conte. Con Inzaghi da allenatore era sorta questa ipotesi con Raspadori, ripetiamo".