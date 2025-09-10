Euro2032, la città di Napoli rispetta tutti i requisiti! L'UEFA apprezza soprattutto una cosa

Napoli riuscirà ad ospitare gli Europei 2032? Il sindaco Manfredi ha inviato ufficialmente la richiesta alla UEFA, che si esprimerà ad ottobre 2026, ma oggi il Corriere del Mezzogiorno elenca nel dettaglio tutti quegli indici di valutazione in base ai quali si capirà se la città di Napoli potrà prendere parte al torneo.

Nel dossier compilato dal Comune di Napoli e inoltrato alla UEFA si elencano tutti i requisiti fondamentali: Napoli, e in particolare la zona di Fuorigrotta, soddisfa tutti i requisiti in termini di "trasporti, mobilità, aree parcheggio, presenza dell’Ospedale a ridosso dello stadio e di quella di un commissariato di polizia".

Non solo: la città di Napoli può offrire anche "una ricettività importante, un clima ottimale e un aeroporto al centro della città". Infine il nome dello stadio: "Diego Armando Maradona", che piace moltissimo alla UEFA, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno.