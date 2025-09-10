Salerno sfida Napoli! De Luca vuole gli Europei 2032 allo stadio Arechi

La città di Salerno si candida agli Europei 2032 e lancia la sfida a Napoli! Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, si tratta di una vera e propria provocazione quella avanzata da Vincenzo De Luca, presidente uscente della Regione Campania, che annuncia: "Lo stadio Arechi sarà uno dei pochi stadi in grado di ospitare i campionati europei del 2032", provando così a scalzare lo stadio Maradona, che invece ha bisogno di ingenti lavori di ristrutturazione.

Anche Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, si è espresso a tal proposito con una lettera alla FIGC indirizzata a Gravina: ha chiesto così di inserire lo stadio Arechi di Salerno tra gli impianti idonei ad ospitare Euro 2032. "Una mossa che sembra celare un’altra sfida a distanza tra De Luca e Manfredi", commenta La Repubblica.