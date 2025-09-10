Salerno sfida Napoli! De Luca vuole gli Europei 2032 allo stadio Arechi

Rassegna Stampa  
Vincenzo De LucaVincenzo De Luca

La città di Salerno si candida agli Europei 2032 e lancia la sfida a Napoli! Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, si tratta di una vera e propria provocazione quella avanzata da Vincenzo De Luca, presidente uscente della Regione Campania, che annuncia: "Lo stadio Arechi sarà uno dei pochi stadi in grado di ospitare i campionati europei del 2032", provando così a scalzare lo stadio Maradona, che invece ha bisogno di ingenti lavori di ristrutturazione.

Anche Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, si è espresso a tal proposito con una lettera alla FIGC indirizzata a Gravina: ha chiesto così di inserire lo stadio Arechi di Salerno tra gli impianti idonei ad ospitare Euro 2032. "Una mossa che sembra celare un’altra sfida a distanza tra De Luca e Manfredi", commenta La Repubblica.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top