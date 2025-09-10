Lettera di Manfredi alla UEFA, ora è ufficiale: Napoli candidata agli Europei 2032!

Stadio MaradonaStadio Maradona

Ufficiale: Napoli e lo stadio Maradona si candidano ad ospitare gli Europei 2032! Il sindaco Gaetano Manfredi ha inviato ieri una lettera alla UEFA che il 10 ottobre 2026 deciderà definitivamente quali saranno le cinque città italiane che ospiteranno le partite degli Europei.

Nel dossier compilato dal sindaco Manfredi - svela oggi il Corriere del Mezzogiorno - ci sono tutta una serie di elementi che potrebbero risultare decisivi nel convincere l'UEFA a scegliere la città di Napoli. Il Comune di Napoli ha ricordato alla UEFA tutti gli investimenti già fatti negli ultimi anni a Fuorigrotta, ma è stato illustrato anche il progetto di riapertura del terzo anello (finanziabile con fondi comunali).

Non solo: la grande novità rivelata dal CdM oggi in edicola, e contenuta nel dossier inviato da Manfredi alla UEFA, prevede un finanziamento da 150 milioni di euro per la completa ristrutturazione dello stadio Maradona, con soldi della Regione Campania. Soldi che Manfredi conta di ricevere da Roberto Fico, il nuovo candidato del centro sinistra alla presidenza della Regione.

