Da Firenze - Al posto di Gudmundsson deve giocare lui col Napoli per fermare Lobotka

Ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di Buongiorno Firenze, l'opinionista Luca Calamai ha parlato di come sostituire Gudmundsson contro il Napoli:

"Vorrei parlare di Fazzini. Stiamo dando i numeri in questi giorni parlando del modulo con cui la Fiorentina dovrebbe affrontare il Napoli. Io questa volta non vado sui numeri ma mi concentro su Fazzini. Io credo che col Napoli debba giocare, secondo me è l'uomo giusto per andare ad aggirare e neutralizzare Lobotka. La Fiorentina ha bisogno del suo entusiasmo e della sua voglia di mettersi in gioco".

