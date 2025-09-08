Fontana sicuro: "Né De Bruyne né Modric, è lui il centrocampista più forte della Serie A"

Ultimissime Serie A - Qual è il miglior centrocampista della Serie A? Kevin De Bruyne? Luka Modric? No, secondo Gaetano Fontana è Scott McTominay. L'allenatore ex Casertana e Latina l'ha dichiarato ai microfoni di 1 Station Radio: "McTominay ha avuto un impatto straordinario lo scorso campionato. Sai, quando vinci un campionato del genere, crescono autostima e convinzioni.

Io stesso, all’inizio, storcevo un po’ il naso: non sulle sue qualità, che erano note, ma perché pensavo che avrebbe avuto bisogno di più tempo per ambientarsi a Napoli e al club. Invece ha sorpreso tutti.

Forse ha riscoperto un’anima napoletana che non sapeva di avere, perché quello che ha fatto è stato meraviglioso. Si è integrato benissimo, diventando per tutti ‘McFratm’, e questo la dice lunga sul suo ruolo anche fuori dal terreno di gioco. È determinante nel progetto e continua ad esserlo. De Bruyne invece deve ancora inserirsi in un contesto già collaudato: sta dando il suo contributo, anche se non è ancora al meglio fisicamente. Appena troverà la condizione, vedremo all’opera un grandissimo giocatore".

Contro la Fiorentina Antonio Conte potrebbe essere costretto a lasciare in panchina Anguissa, che rientrerà tardi dagli impegni con la nazionale. Come sostituirlo? Fontana risponde così: “Elmas potrebbe essere una soluzione perché è un giocatore che si presta a tante interpretazioni: può agire da mezz’ala, può partire da esterno, ha dimostrato già in passato di avere questa duttilità.

Oggi Conte ha la possibilità di cambiare la struttura di gioco a seconda delle fasi, perché ha a disposizione calciatori che io definisco ‘elastici’, perché hanno un alto tasso cognitivo: sanno leggere ciò che accade in campo e per loro switchare durante la gara non è un problema.

Si può passare da un centrocampo a due, con un vertice alto come De Bruyne vicino alla punta, a un centrocampo a tre con lo stesso De Bruyne più arretrato. Le soluzioni ci sono, perché la rosa del Napoli oggi è ampia e varia. Anguissa è un giocatore importante e sta facendo molto bene, ma non sarà un problema sostituirlo".