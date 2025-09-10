Il Mattino - ADL aveva pensato di prendere Kean, era più di un'idea: decisivo il no di Commisso

Calciomercato Napoli - Moise Kean sarà prossimo avversario del Napoli nel terzo turno di Serie A, quando sabato 13 alle ore 20:45 si giocherà Fiorentina-Napoli. Ma Kean è stato anche ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli dopo l'infortunio di Romelu Lukaku e Il Mattino ricostruisce quelle che sono state le tappe dell'approccio da parte del club azzurro con la Fiorentina:

E se nella prima parte del calciomercato, precisamente dal 1° al 15 luglio, il Napoli avrebbe avuto terreno fertile, vista la clausola presente nel contratto di Kean con la Fiorentina da 52 milioni di euro, una volta scaduta non c'è stato più niente da fare, visto che Rocco Commisso non ha mai neanche lontanamente preso in considerazione l'idea di poter cedere il suo centravanti. Dopo lo stop di Lukaku, e prima dell'affondo decisivo su Hojlund, il patron partenopeo, riporta il quotidiano, ha provato a fare un sondaggio per Moise Kean ma il patron gigliato ha risposto subito no, non aprendo neanche all'ipotesi di una cessione del suo calciatore più prolifico.