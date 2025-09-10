Biglietti Manchester City-Napoli Settore Ospiti: prezzi e come comprarli

Biglietti Manchester City-Napoli Settore Ospiti. Tutto pronto per la prossima partita di Champions League del Napoli di Antonio Conte che scenderà in campo il prossimo giovedì 18 settembre alle ore 21:00 contro il Manchester City per l'esordio di Champions. In vendita i biglietti Manchester City Napoli di Champions League per il Settore Ospiti dei tifosi azzurri.
Biglietti Manchester City Napoli Champions - Per la gara Manchester City-Napoli, valida per la League Phase di UEFA Champions League, in programma il giorno giovedì 18 settembre 2025 alle 21:00 (ore italiane), la SSC Napoli comunica che dalle ore 15.00 di mercoledì 10 settembre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 14 settembre 2025 sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti dello Etihad Stadium. La procedura di acquisto del voucher potrà essere svolta sul sito di TicketOne al seguente link:
https://sscnapoli.ticketone.it/catalog/event-detail/it/52089/90600215/manchester-city-vs-ssc-napoli-champions-league-25-26
Biglietti Manchester City-Napoli Settore Ospiti - La procedura genererà un documento pdf (voucher) che il tifoso riceverà via e-mail. Ricordiamo che tale documento non costituisce titolo valido per l’accesso allo Stadio.
Entro il giorno antecedente l’evento, l’acquirente riceverà all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione sul sito di Ticketone una e-mail contenente il titolo per l’accesso allo Stadio in pdf. In caso di mancata ricezione della suddetta e-mail, si prega di contattare l’indirizzo e-mail awayuefa@ticketone.it
Si ricorda che l’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente tramite esibizione del titolo originale stampato o da smartphone in formato pdf. Non sarà consentito l’accesso a chi esibirà il titolo in altre modalità e formati.
FASI DI VENDITA
FASE 1 – PRECEDENZA POSSESSORI DI FIDELITY CARD SSC NAPOLI “FAN STADIUM CARD”
FASE 2 – VENDITA LIBERA
Il prezzo del biglietto, spettante al Manchester City, nonché l’ordine di vendita dei vari settori sono stati determinati dallo stesso Manchester City a propria insindacabile discrezione.
Prezzi biglietti Manchester City-Napoli Settore Ospiti: